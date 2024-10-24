Путин назвал перспективным участие Турции в работе БРИКС

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Президент России Владимир Путин заявил, что участие Турции в деятельности БРИКС является перспективным.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Это было озвучено на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани, в рамках саммита БРИКС.

Российский лидер выразил удовлетворение тем, что Турция принимает участие в формате "БРИКС плюс", что является важным шагом для укрепления отношений между странами. Путин также отметил, что геополитическое положение Турции, которая связывает Восток и Запад Евразии, делает её важным партнером для расширения сотрудничества с БРИКС, сообщает ТАСС.

Интерес Анкары в развитии сотрудничества с объединением подтверждает её растущую роль на международной арене.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.



Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



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