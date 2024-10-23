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Россиянам заблокировали доступ к обновлениям видеокарт Nvidia

0:43
Экономика

Компания Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов для видеокарт пользователям из России.

Россиянам заблокировали доступ к обновлениям видеокарт Nvidia
Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

При попытке загрузки обновлений с официального сайта компании возникает сообщение об ошибке, которая указывает на блокировку запроса системой файервола Edgecast WAF, сообщает ТАСС.

Ограничения стали следствием более ранних решений правительства США, которое в сентябре 2022 года ввело новые лицензии на экспорт технологий, в том числе касающихся Китая и России. Таким образом, меры затронули и видеокарты, произведенные Nvidia, что вызвало затруднения для российских пользователей в поддержании актуальности их драйверов.

Уточнения

Nvidia (/ɛnˈvɪdiə/; NVIDIA Corporation) — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC).

Видеока́рта (также видеоада́птер, видеопла́та, графический ада́птер, графи́ческая пла́та, графи́ческая ка́рта, графи́ческий ускори́тель) — устройство, преобразующее графический образ, хранящийся как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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