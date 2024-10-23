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Российская танкерная фанера может оказаться в Южной Корее

1:09
Экономика

Segezha Group объявила о планах расширить поставки танкерной фанеры на рынок Южной Кореи и увеличить производство на своем Вятском фанерном комбинате в Кирове на 25%.

Благодаря новым контрактам с южнокорейскими партнёрами, работающими в сфере судостроения для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), производство увеличится. Представители компаний, таких как DongSung Finetec, производящие изоляцию для танкеров, посетили комбинат и ознакомились с процессом изготовления высокотехнологичной продукции.

Фанера Segezha LNG обладает прочностными характеристиками, позволяющими выдерживать экстремальные условия при транспортировке СПГ, что делает её востребованной на международном рынке.

Segezha Group успешно прошла строгие сертификационные процедуры, подтверждающие качество продукции, и готова удовлетворить как международные, так и российские запросы в области судостроения, сообщает ТАСС.

В настоящее время компания уже поставляет фанеру Segezha LNG для судостроительных компаний Китая.

Уточнения

Фане́ра древе́сно-сло́истая плита́ (нем. Furnier — от фр. fournir — накладывать) — многослойный строительный материал, изготавливаемый путём склеивания специально подготовленного шпона.

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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