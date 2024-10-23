В Эфиопии признали экономические успехи России в условиях санкций

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед высоко оценил экономическую устойчивость России, несмотря на международные санкции.

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Россия демонстрирует пример экономической стабильности для других стран, несмотря на сложные времена.

Ахмед отметил, что, хотя внешнее давление значительное, Россия успешно поддерживает свои экономические показатели, что, по его словам, заслуживает уважения, сообщает ТАСС.

Эфиопский лидер выразил признание усилиям российской власти, которая, по его мнению, эффективно справляется с экономическими вызовами, предоставляя остальным странам важный урок в управлении и устойчивости.

Уточнения

Эфио́пия (амх. ኢትዮጵያ), официальное название: Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Эфио́пия (амх. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ), ранее также была известна как Абисси́ния — государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю (после отделения Эритреи 24 мая 1993 года).



Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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