Международный валютный фонд (МВФ) снизил свой прогноз по уровню государственного долга России, сообщают "Известия".
Согласно последнему докладу, опубликованному 23 октября, ожидается, что госдолг России составит 19,9% ВВП по итогам 2024 года.
МВФ также прогнозирует увеличение госдолга России до 20,4% в 2025 году и 25,1% в 2029 году.
В то же время, аналитики МВФ предупреждают о росте госдолга США, который достигнет 121% ВВП в 2024 году и 131,7% в 2029 году.
МВФ подчеркивает, что отказ США от снижения госдолга может привести к негативной реакции рынка.
Помимо этого, МВФ прогнозирует госдолг Украины на уровне 95,6% ВВП в 2024 году и 106,6% в 2025 году.
Госдолг Китая ожидается на уровне 90,1% в 2023 году с увеличением до 111,1% к 2029 году.
Отдельного внимания заслуживает снижение внешнего долга России до исторического минимума в 14,5% ВВП по итогам третьего квартала 2023 года.
Финансовый аналитик Владислав Антонов считает это положительным фактором, но отмечает, что низкий уровень долга также может свидетельствовать о проблемах, поскольку страна становится менее зависимой от внешних кредиторов.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.