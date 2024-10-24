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Прогноз по госдолгу России в 2024 и 2025 годах снизился

1:53
Экономика

Международный валютный фонд (МВФ) снизил свой прогноз по уровню государственного долга России, сообщают "Известия".

Прогноз по госдолгу России в 2024 и 2025 годах снизился
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

Согласно последнему докладу, опубликованному 23 октября, ожидается, что госдолг России составит 19,9% ВВП по итогам 2024 года.

МВФ также прогнозирует увеличение госдолга России до 20,4% в 2025 году и 25,1% в 2029 году.

В то же время, аналитики МВФ предупреждают о росте госдолга США, который достигнет 121% ВВП в 2024 году и 131,7% в 2029 году.

МВФ подчеркивает, что отказ США от снижения госдолга может привести к негативной реакции рынка.

Помимо этого, МВФ прогнозирует госдолг Украины на уровне 95,6% ВВП в 2024 году и 106,6% в 2025 году.

Госдолг Китая ожидается на уровне 90,1% в 2023 году с увеличением до 111,1% к 2029 году.

Отдельного внимания заслуживает снижение внешнего долга России до исторического минимума в 14,5% ВВП по итогам третьего квартала 2023 года.

Финансовый аналитик Владислав Антонов считает это положительным фактором, но отмечает, что низкий уровень долга также может свидетельствовать о проблемах, поскольку страна становится менее зависимой от внешних кредиторов.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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