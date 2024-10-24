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Владимир Путин: использование доллара в качестве оружия является ошибкой

1:01
Экономика

На саммите БРИКС в Казани, президент России Владимир Путин выступил с критикой использования доллара как инструмента политического давления, сообщает "Лента".

Владимир Путин: использование доллара в качестве оружия является ошибкой
Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

По его словам, американская валюта до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов, но её использование как оружия является ошибкой.

Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы из-за ограничений, наложенных на ее экономику.

Он также отметил, что увеличение расчетов в национальных валютах стран-участниц БРИКС снизит геополитические риски, защитит экономику от внешнего влияния и повысит ее финансовую независимость.

Издание The Economist считает, что на саммите Путин может представить план по разрушению долларовой системы, предлагая создание альтернативной платежной системы, которая обеспечит странам БРИКС более дешевые и быстрые трансакции, а также возможность обхода санкций.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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