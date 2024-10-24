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Глава "Ростеха" назвал сроки производства самолётов в России

1:23
Экономика

"Ростех" объявил о планах по серийному выпуску новых российских лайнеров МС-21 в 2025 году и полностью импортозамещенного самолета Superjet New (SJ-100) в 2026 году, сообщвет "Лента".

Глава "Ростеха" назвал сроки производства самолётов в России
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что российский авиапром готов конкурировать с лидирующими мировыми производителями, такими как Boeing и Airbus.

"Ростех" также ведет работу над самолетами Ту-212 и Ил-114-300.

В перспективе компания планирует выпускать до 72 самолетов МС-21 в год.

Эти планы связаны с необходимостью заменить иностранные самолеты после того, как крупнейшие производители отказались от сотрудничества с российскими авиакомпаниями после начала боевых действий на Украине.

Ранее планировалось, что первые поставки новых российских лайнеров начнутся в 2023 году, но сроки были перенесены на несколько лет.

Проблемы с производством МС-21 связаны с импортозамещением углепластика, которое утяжелило самолет.

Также сообщается о проблемах с разработкой двигателя для региональных самолетов "Байкал", которые должны заменить устаревшие Ан-2.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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