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Индия и Россия работают над "зависшими" рупиями

1:13
Экономика

Индия и Россия активно работают над созданием механизма для торговли в рупиях, чтобы решить проблему "зависших" рупий российских компаний, сообщает "РБК".

Индия и Россия работают над "зависшими" рупиями
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

В настоящее время соглашение о торговле в рупиях уже существует в сфере оборонного оборудования, и обе страны рассматривают возможность распространения этого механизма на другие сферы, например, на торговлю нефтью.

После начала военной операции на Украине и введения санкций со стороны Запада, Россия переориентировала свой экспорт на азиатские страны, и Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти.

Однако, из-за валютных ограничений, рупии, накопленные на счетах в Индии, были практически недоступны для использования.

В настоящее время, представители центральных банков двух стран изучают вопрос торгового дисбаланса, а также возможность введения базового обменного курса рупия-рубль.

Сокращение объема "зависших" рупий происходит, и эксперты полагают, что переход к более свободному обмену национальными валютами между Россией и Индией является реальным сценарием.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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