Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваша собака знает, что вы беременны раньше вас
Как готовить говядину, чтобы она лучше всего сохраняла свои полезные свойства
Почему собаки роют ковры и как это остановить
Как российский авторынок оказался на третьем месте в Европе
Двойная угроза в Азии: тайфуны Trami и №21 движутся к побережьям Китая и Японии
Исследование раскрывает тайны изобретения колеса
Бывшего чилийского футболиста подозревают в изнасиловании
Огуречные маски и патчи: лучшие домашние рецепты для увлажнения и питания кожи лица
Куба продлевает чрезвычайные меры: последствия урагана Оскар и энергетического кризиса парализуют страну

Исследование показало, на какую сумму россияне согласны для первого взноса по семейной ипотеке

0:54
Экономика

Согласно исследованию компании Level Group, каждый третий россиянин не готов заплатить более 1,5 миллионов рублей за первоначальный взнос по семейной ипотеке, сообщает "Лента".

Исследование показало, на какую сумму россияне согласны для первого взноса по семейной ипотеке
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Треть ипотечников считают приемлемым отдать за первый взнос от 1 до 1,5 миллиона рублей, а почти столько же рассчитывают накопить на первый платеж до 2 миллионов рублей.

Почти 60% опрошенных планируют купить квартиру по программе "Семейная ипотека", 23% надеются приобрести жилье без займов, а 10% готовы продать свою квартиру для улучшения жилищных условий.

Большинство (61%) опрошенных планируют взять кредит размером от 6 до 10 миллионов рублей.

Ранее эксперты рекомендовали россиянам не брать ипотеку при нынешних рыночных условиях.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Красота и стиль
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп Аудио 
Как избежать перегрева АКПП: советы для долгой работы коробки передач
Авто
Как избежать перегрева АКПП: советы для долгой работы коробки передач Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Последние материалы
Как российский авторынок оказался на третьем месте в Европе
Двойная угроза в Азии: тайфуны Trami и №21 движутся к побережьям Китая и Японии
Исследование раскрывает тайны изобретения колеса
Бывшего чилийского футболиста подозревают в изнасиловании
Огуречные маски и патчи: лучшие домашние рецепты для увлажнения и питания кожи лица
Исследование показало, на какую сумму россияне согласны для первого взноса по семейной ипотеке
Куба продлевает чрезвычайные меры: последствия урагана Оскар и энергетического кризиса парализуют страну
Лукашенко предупреждает об опасности эскалации: Украина исчезнет при использовании грязной бомбы
Британия отказывается от исторических компенсаций: премьер предлагает сосредоточиться на современных проблемах
Очередная атака на сирийскую столицу: израильские ВВС нанесли удар по району Дамаска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.