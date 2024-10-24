Исследование показало, на какую сумму россияне согласны для первого взноса по семейной ипотеке

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно исследованию компании Level Group, каждый третий россиянин не готов заплатить более 1,5 миллионов рублей за первоначальный взнос по семейной ипотеке, сообщает "Лента".

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Треть ипотечников считают приемлемым отдать за первый взнос от 1 до 1,5 миллиона рублей, а почти столько же рассчитывают накопить на первый платеж до 2 миллионов рублей.

Почти 60% опрошенных планируют купить квартиру по программе "Семейная ипотека", 23% надеются приобрести жилье без займов, а 10% готовы продать свою квартиру для улучшения жилищных условий.

Большинство (61%) опрошенных планируют взять кредит размером от 6 до 10 миллионов рублей.

Ранее эксперты рекомендовали россиянам не брать ипотеку при нынешних рыночных условиях.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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