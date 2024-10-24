Как санкции повлияли на сотрудничество между Россией и Китаем

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель Российско-Китайского фонда инвестиций и развития "Один пояс — один путь", председатель Ассоциации предпринимателей в сфере российско-китайского сотрудничества Ван Цюнь заявил, что внешнее давление и санкции не помешали российско-китайскому деловому взаимодействию, сообщает РИА Новости.

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Ван Цюнь отметил, что в Китае все больше предпринимателей заинтересованы в сотрудничестве с Россией в различных сферах. Он подчеркнул, что китайский бизнес внимательно следил за переговорами президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани.

Ван Цюнь напомнил, что на встрече Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудили широкий круг вопросов, в том числе финансовое сотрудничество. Кроме того, Путин заявил, что Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства.

Ван Цюнь подчеркнул, что это свидетельствует о том, что правительства РФ и КНР уделяют приоритетное значение сотрудничеству двух стран, в том числе в сфере двусторонней торговли, инвестиций и промышленной кооперации.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Кита́й — государство в Восточной Азии.





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