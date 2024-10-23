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БРИКС планирует создание единой транспортной платформы для мультимодальной логистики

1:21
Экономика

Страны, состоящие в БРИКС, изучают возможность создания единой транспортной платформы для обеспечения мультимодальной логистики между государствами объединения, сообщает ТАСС.

БРИКС планирует создание единой транспортной платформы для мультимодальной логистики
Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, PDM

В декларации подчеркивается, что развитая транспортная инфраструктура, безопасные и эффективные международные транспортные маршруты, а также инновационные технологии и нормы будут способствовать развитию торговых потоков и трансграничному передвижению людей.

Лидеры БРИКС подчеркнули важность комплексного использования различных видов транспорта для создания эффективной и устойчивой транспортной системы и поддержали решения первой встречи министров транспорта стран БРИКС, которая прошла в Санкт-Петербурге в июне.

БРИКС надеется на дальнейшее развитие транспортного диалога, чтобы удовлетворить потребности всех заинтересованных сторон и повысить транспортный потенциал стран БРИКС, уважая суверенитет и территориальную целостность всех государств-участников.

Группа БРИКС была основана в 2006 году, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. В 2024 году к объединению присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В настоящее время председательство в БРИКС принадлежит России.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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