Россия увеличила экспорт нефти

За последние четыре недели Россия значительно увеличила экспорт нефти, достигнув максимального показателя с конца июня — 3,47 млн баррелей в сутки, сообщает "Газета.Ru".
Поставки российской нефти за рубеж выросли на 140 тыс. баррелей в сутки, при этом в стране заметно замедлилась переработка топлива, достигнув уровня мая 2022 года. Это связано с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.
Основной получатель российской нефти — Азия, на которую приходится 95% всего морского экспорта нефти из РФ.
Увеличение экспорта привело к росту валовой стоимости поставок до $1,59 млрд в неделю, по сравнению с $1,52 млрд за предыдущий период.
В США призывают ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли России.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.
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