Россия увеличила экспорт нефти

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние четыре недели Россия значительно увеличила экспорт нефти, достигнув максимального показателя с конца июня — 3,47 млн баррелей в сутки, сообщает "Газета.Ru".

Фото: Wikipedia by Rickmaj, CC BY-SA 4.0

Поставки российской нефти за рубеж выросли на 140 тыс. баррелей в сутки, при этом в стране заметно замедлилась переработка топлива, достигнув уровня мая 2022 года. Это связано с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

Основной получатель российской нефти — Азия, на которую приходится 95% всего морского экспорта нефти из РФ.

Увеличение экспорта привело к росту валовой стоимости поставок до $1,59 млрд в неделю, по сравнению с $1,52 млрд за предыдущий период.

В США призывают ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли России.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.