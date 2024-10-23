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Россиянам посоветовали не спешить с оформлением ипотеки при высокой ключевой ставке

1:11
Экономика

Россиянам лучше отложить оформление ипотеки из-за высоких процентных ставок. Через два-три года ситуация улучшится, и можно будет получить кредит на более выгодных условиях. Такое мнение в беседе с Газета.ru выразил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин.

Россиянам посоветовали не спешить с оформлением ипотеки при высокой ключевой ставке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, разница между ключевой ставкой и рыночной ставкой по ипотеке составляет всего 2-3%. Однако в эту цифру включены дополнительные требования к заемщикам, такие как страхование жизни и здоровья, высокий первоначальный взнос и наличие зарплатного счёта в банке, пояснил он. Балынин отметил, что без выполнения этих условий процентная ставка может оказаться ещё выше.

Эксперт добавил, что в настоящее время ежемесячные платежи по ипотеке могут значительно снизить уровень дохода. Он рекомендовал подождать более благоприятной ситуации на рынке.

Балынин советует тем, кто уже накопил средства на первоначальный взнос, рассмотреть возможность вложения их в депозит, а не спешить с оформлением ипотеки.

Уточнения

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. 

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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