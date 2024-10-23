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Зависимость растёт: план ЕС по отказу от российского газа к 2027 году оказался под угрозой

2:02
Экономика

Евросоюз не сможет сократить объемы поставок российского газа, что ставит под сомнение планы по отказу от топлива из РФ к 2027 году, пишет Bloomberg.

Зависимость растёт: план ЕС по отказу от российского газа к 2027 году оказался под угрозой
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, CC BY-SA 4.0

По данным агентства, несмотря на намерения Европы отказаться от российского газа к 2027 году, объёмы его поставок не уменьшаются. Напротив, "зависимость от российского газа несколько возросла", отмечает автор статьи. С начала 2024 года российский газ составляет около 20% общего импорта газа в ЕС, тогда как в 2023 году этот показатель был на уровне 15%.

Bloomberg подчеркивает, что ЕС испытывает трудности с сокращением спроса на российский газ, что "может негативно сказаться на производственной активности в регионе на долгосрочной основе".

Агентство также отмечает, что для некоторых стран ЕС, таких как Испания, особенно важен импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). В случае прекращения поставок Евросоюзу придется увеличивать закупки у других стран, таких как США, Катар, Австралия и Нигерия, что может привести к росту цен на топливо.

В 2021 году российские поставки газа составляли около 45% всего импорта газа в ЕС. Большинство стран сообщества согласились отказаться от поставок российского трубопроводного газа после того, как Россия ввела требование о расчётах за газ в рублях для недружественных стран в ответ на санкции Евросоюза.

Тем не менее, за последние два года наблюдается рост закупок российского СПГ странами ЕС на 40% по сравнению с уровнем 2021 года. В мае 2022 года Евросоюз запустил программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году.

Уточнения

Газ или газообра́зное состоя́ние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος (háos) — букв. хаос) — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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