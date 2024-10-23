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Инфляция и маркетплейсы: эксперт назвал 4 причины не хранить деньги под подушкой

1:49
Экономика

Отказ от хранения денег "под подушкой" позволит не только защитить их от инфляции, но и увеличить капитал, рассказал сайту aif.ru кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Инфляция и маркетплейсы: эксперт назвал 4 причины не хранить деньги под подушкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Прежде всего, деньги, хранящиеся под подушкой, не защищены от инфляции: если оставить 100 000 рублей дома сегодня, то через год они останутся теми же самыми 100 000 рублей, в то время как при размещении на банковском вкладе эта сумма может вырасти до 120-122 тысяч рублей, пояснил эксперт.

Кроме того, наличные деньги подвержены риску физического повреждения. В случае пожара или затопления они могут быть утрачены, также их могут повредить домашние животные. Поэтому хранение средств на банковском счете гораздо надёжнее, чем дома.

Балынин отметил, что в ситуации, когда деньги могут понадобиться в любой момент, лучше всего размещать их на накопительном счёте, который обеспечивает быстрый доступ к средствам и возможность заработать на них.

Кроме того, при соблюдении правил информационной безопасности средства, находящиеся в банке, будут защищены лучше, чем наличные деньги, добавил эксперт.

Ещё одна причина, по которой наличные уступают безналичным деньгам, заключается в невозможности приобретать товары на маркетплейсах, подытожил Балынин.

По данным Центробанка, россияне хранят наличными около 18 трлн рублей. Ранее в Минфине РФ рекомендовали гражданам отказаться от наличной валюты, а замминистра финансов Алексей Моисеев предложил инвестировать накопления в золото.

Уточнения

Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством РФ единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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