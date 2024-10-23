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Китайская диета: Россия увеличила поставки кукурузы и проса в Поднебесную

Экономика

В сентябре Россия значительно увеличила поставки кукурузы и проса в Китай. Экспорт кукурузы по сравнению с августом вырос вдвое, достигнув 11,6 тысяч тонн, а проса - в 1,5 раза, до рекордных с начала года 6,6 тысяч тонн, сообщает РИА Новости.

Китайская диета: Россия увеличила поставки кукурузы и проса в Поднебесную
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В денежном выражении поставки также подросли: кукурузы - в два раза, до 2,7 миллионов долларов, проса - в 1,5 раза, до тех же 2,7 миллионов долларов.

Несмотря на рост поставок кукурузы и проса, общий объем зернового экспорта в Китай в сентябре сократился на 16,5% по сравнению с августом, составив 38,3 миллиона долларов.

В начале осени основными статьями зернового экспорта в Китай стали ячмень, гречиха и просо, а также пшеница.

Россия заняла седьмое место в рейтинге экспортеров зерна в Китай по объему поставок в денежном выражении, обеспечив 5,3% закупок. Лидерами стали Австралия, Аргентина и США.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

Про́со (лат. Panicum) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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