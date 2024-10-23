Россия обогнала Японию в мировом рейтинге ВВП

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году Россия укрепила свои позиции в мировой экономике, заняв четвертое место по доле в мировом ВВП на основе паритета покупательной способности (ППС).

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

По данным Международного валютного фонда (МВФ), доля России составила 3,55%, что позволило обогнать Японию с её показателем в 3,38%.

Эти цифры были получены в результате нового раунда Программы международных сопоставлений (ICP), который также привел к значительному пересмотру показателей Индии и России — их доли были увеличены на 0,7%. Ранее эксперты предполагали, что доля РФ в 2024 году будет лишь 2,9%, сообщает РБК.

В мировом рейтинге первое место удерживает Китай, на втором находятся США, третье заняла Индия, а пятерку замыкает Япония.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.



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