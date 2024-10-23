От пряников до робототехники: российские экспортеры поехали в Оман

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многоотраслевая бизнес-миссия, организованная под брендом Made in Russia, стартовала 22 октября в Маскате, Оман, при поддержке Российского экспортного центра.

Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, CC BY-SA 4.0

В миссии участвуют 39 российских компаний, представляющих различные отрасли — от продуктов питания до робототехники.

Открытие прошло при участии представителей Торгово-промышленной палаты и Инвестиционного управления Омана. Участники обсудили перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности и IT. Российские компании встретятся с потенциальными партнерами, проведя более 300 встреч за два дня, сообщает РИА Новости.

Среди участников — известные экспортеры, такие как "Лебер", чьи игровые комплексы установлены в странах Ближнего Востока, и "КлеверПарк", специализирующаяся на парковочных системах. Также участвуют начинающие экспортеры, например, компания "Это — Льзя", планирующая первые поставки русских пряников.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Ома́н (араб. عُمَان‎ [ʕʊˈmaːn]), официальное название — Султана́т Ома́н (араб. سَلْطَنَةُ عُمَان‎ [saltˤaˈnaːt(u) ʕʊˈmaːn]) — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова.



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