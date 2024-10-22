Украинская авиакомпания получила разрешение на полёты в Прагу

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украинская авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение на выполнение грузовых рейсов из Киева и Львова в Прагу с 1 ноября.

Фото: freepik.com by jcomp

Государственная авиационная служба Украины опубликовала приказ, согласно которому перевозки будут выполняться семь раз в неделю в оба направления. Однако пресс-служба NOVA уточняет, что это разрешение является лишь техническим, и авиарейсы начнутся только после снятия ограничений на использование воздушного пространства над Украиной, сообщает ТАСС.

Напомним, что украинское небо закрыто с 24 февраля 2022 года в связи с военными действиями, и регулярные рейсы гражданской авиации на данный момент невозможны.

Уточнения

Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.



Пра́га (чеш. Praha [ˈpraɦa]) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.