Wildberries выходит на рынок Грузии с широким ассортиментом

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 22 октября маркетплейс Wildberries начинает продажи и доставку товаров в Грузии. Осуществлять операции будет грузинская компания-партнер по франшизе.

Ассортимент на платформе будет включать более 8 миллионов наименований в различных категориях.

На первом этапе доставки франчайзи будет предлагать возможность получения товаров в пункте выдачи заказов в Тбилиси, с предполагаемым сроком доставки около 7 дней. Также рассматривается возможность расширения услуг, включая запуск курьерской доставки, сообщает ТАСС.

В дальнейшем франчайзи планирует развивать логистическую сеть, чтобы ускорить доставку и обеспечить удобство покупок для жителей крупных городов Грузии. Важной задачей станет расширение точек выдачи и оптимизация доставки, что должно повысить доступность и скорость получения товаров.

Уточнения

Wildberries (Ва́йлдберриз Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; букв. «Дикие ягоды») — российский маркетплейс.



Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).



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