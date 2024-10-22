Запад уже два года ищет способы раскрыть теневой газовый флот РФ

Западные страны уже более двух лет пытаются выявить размеры российского теневого флота, который активно используется для экспорта энергоносителей, включая сжиженный природный газ (СПГ).
Проблема кроется в том, что отслеживать танкеры с СПГ непросто, а точные данные о размерах этого флота остаются неизвестными, сообщает РИА Новости.
Французский министр энергетики Аньес Панье-Рюнаше ранее подчеркивала важность прозрачности в отношении поставок СПГ, особенно на фоне растущей зависимости Европы от российского газа. В то же время, промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что выявление теневого флота затруднено отсутствием четких инструментов для отслеживания и контроля.
Несмотря на усилия ЕС по ограничению торговли с Россией, Европа продолжает активно закупать СПГ у России, затратив на это более 6 миллиардов евро, причём крупнейшими покупателями стали Франция, Испания и Бельгия. Призыв к большей прозрачности в торговле с российскими энергетическими компаниями продолжает звучать на фоне стремления ЕС к энергетической независимости.
Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.
Флот (фр. flotte, нидерл. vloot) — крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа как правило под единым командованием.
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