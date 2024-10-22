Эмиссия карт системы Мир побила рекорд в 360 миллионов штук

Эмиссия карт российской платежной системы "Мир" по состоянию на август 2024 года превысила 360 миллионов штук, что свидетельствует о растущей популярности данной системы.
Презентация главы Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрия Дубынина, представленная в Совете Федерации, раскрыла данные, подтверждающие значительное увеличение выпуска карт, сообщает ТАСС.
По итогам 2023 года совокупная доля карт "Мир" достигла 287 миллионов, а их доля на рынке возросла до 55%, что подтверждается информацией Банка России. Ведущими банками-эмитентами карт являются Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, ПСБ, Совкомбанк и Газпромбанк, которые активно способствуют расширению сети пользователей "Мир".
Ба́нковская ка́рта (англ. bank card) — пластиковая, металлическая или виртуальная карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке.
Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты.
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