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Т-банк вернул доступ к половине замороженных активов клиентов

1:19
Экономика

Т-банк сообщил о частичном восстановлении доступа к замороженным активам.

Т-банк вернул доступ к половине замороженных активов клиентов
Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, CC BY 2.0

Глава банка Станислав Близнюк заявил, что почти половина активов, ранее заблокированных в "Вечных портфелях", была возвращена клиентам. В частности, разблокировано около 3,5 млрд рублей, что позволило восстановить торговлю для 450 тысяч человек.

Часть средств была переведена в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), откуда они могут быть возвращены только после частичной или полной разблокировки активов. Торги фондами TUSD и TEUR начнутся уже на этой неделе, сообщает РБК.

Весной 2022 года пайщики фондов, включающих иностранные бумаги, столкнулись с заморозкой активов из-за санкций и ограничений, введенных западными депозитариями и против Национального расчетного депозитария (НРД). По состоянию на 31 мая 2022 года под блокировкой находились активы на сумму 379 млрд рублей в 159 фондах. Однако в течение последних лет нескольким управляющим компаниям удалось возобновить работу ряда фондов, в том числе Т-банку.

Уточнения

«Т-Банк» (до 5 июня 2024 года «Тинько́фф Банк») — российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений.

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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