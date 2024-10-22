IKEA, Безос и Рокфеллеры решат энергетические проблемы Нигерии

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Три крупных благотворительных фонда — Джеффа Безоса, семьи Рокфеллер и компании IKEA — объединяют усилия для создания сети солнечных электростанций в Нигерии, с целью улучшения энергетической инфраструктуры страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, PDM

Эта инициатива является частью Глобального энергетического альянса для людей и планеты (GEAPP), созданного в 2021 году. Нестабильное электроснабжение — одна из ключевых проблем Нигерии, и проект направлен на ее решение.

Первая солнечная мини-сеть планируется к запуску уже в декабре, еще две находятся на стадии строительства, а четвертая готовится к реализации.

Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов долларов, и финансирование осуществляется в виде кредита, который будет возвращен местными разработчиками в нигерийской валюте — найре.

Уточнения

Дже́ффри Престон «Джефф» Бе́зос (англ. Jeffrey Preston «Jeff» Bezos [фамилия при рождении — Йоргенсен]; род. 12 января 1964 года, Альбукерке, Нью-Мексико, США) — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post.



Ниге́рия (англ. Nigeria [naɪ̯ˈdʒɪɹɪ̯ə]), полное название: Федерати́вная Респу́блика Ниге́рия (англ. Federal Republic of Nigeria [ˈfedərəl rɪˈpʌblɪk ɒv naɪ̯ˈdʒɪɹɪ̯ə]; игбо Ọ̀hàńjíkọ̀ Ọ̀hànézè Naìjíríyà; йоруба Orílẹ̀-èdè Olómìnira Àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà; хауса Jamhuriyar Tarayyar Najeriya; фула Republik Federaal bu Niiseriya) — государство в Западной Африке.



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