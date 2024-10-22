Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фасоль: польза и вред, которых вы не знали
Эмиссия карт системы Мир побила рекорд в 360 миллионов штук
Опрос: работодатели оценили уровень профподготовки выпускников
Daily Telegraph: Украина возьмет у Британии кредит на 2,26 млрд фунтов
Пыльный лед на Марсе может содержать условия для жизни
Тренды зимних платьев: что выбрать, чтобы быть стильной и в тепле
Белорусский футбольный клуб может войти в РПЛ
Сладкие букеты вместо цветов: как сделать оригинальный подарок
Врач предупредил о смертельной опасности гастрита

IKEA, Безос и Рокфеллеры решат энергетические проблемы Нигерии

0:55
Экономика

Три крупных благотворительных фонда — Джеффа Безоса, семьи Рокфеллер и компании IKEA — объединяют усилия для создания сети солнечных электростанций в Нигерии, с целью улучшения энергетической инфраструктуры страны.

IKEA, Безос и Рокфеллеры решат энергетические проблемы Нигерии
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, PDM

Эта инициатива является частью Глобального энергетического альянса для людей и планеты (GEAPP), созданного в 2021 году. Нестабильное электроснабжение — одна из ключевых проблем Нигерии, и проект направлен на ее решение.

Первая солнечная мини-сеть планируется к запуску уже в декабре, еще две находятся на стадии строительства, а четвертая готовится к реализации.

Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов долларов, и финансирование осуществляется в виде кредита, который будет возвращен местными разработчиками в нигерийской валюте — найре.

Уточнения

Дже́ффри Престон «Джефф» Бе́зос (англ. Jeffrey Preston «Jeff» Bezos [фамилия при рождении — Йоргенсен]; род. 12 января 1964 года, Альбукерке, Нью-Мексико, США) — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post.

Ниге́рия (англ. Nigeria [naɪ̯ˈdʒɪɹɪ̯ə]), полное название: Федерати́вная Респу́блика Ниге́рия (англ. Federal Republic of Nigeria [ˈfedərəl rɪˈpʌblɪk ɒv naɪ̯ˈdʒɪɹɪ̯ə]; игбо Ọ̀hàńjíkọ̀ Ọ̀hànézè Naìjíríyà; йоруба Orílẹ̀-èdè Olómìnira Àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà; хауса Jamhuriyar Tarayyar Najeriya; фула Republik Federaal bu Niiseriya) — государство в Западной Африке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Еда и рецепты
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает Аудио 
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Авто
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень Аудио 
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Авто
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Как устояла гордая Грузия. Великое самомнение США губит их страны-партнёры одну за другой Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Последние материалы
Белорусский футбольный клуб может войти в РПЛ
Сладкие букеты вместо цветов: как сделать оригинальный подарок
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Врач предупредил о смертельной опасности гастрита
Восточная сладость покорила Россию: цены взлетели в четыре раза
Какие суши и роллы не навредят вашей фигуре: рекомендации эксперта
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
На работе выгорают более половины сотрудников - помочь им могут пять способов
Ученые создали "умный" инсулин для диабетиков
Шпинат: почему он должен быть в вашем рационе каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.