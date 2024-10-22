Когда в России перестанут расти цены на продукты: экономист дал прогноз

2:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

К концу 2024 года цены на продукты в России могут вырасти на 15%, рассказал URA.RU объяснил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Эксперт объяснил, почему дорожают продовольственные товары и можно ли надеяться на снижение цен.

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Почему растут цены на продукты

Одна из главных причин подорожания продуктов в российских магазинах - ослабление рубля вследствие больших расходов бюджета, пояснил собеседник.

«У нас очень большие государственные расходы, а это всегда инфляция. До конца года их планируют увеличить на внеплановые два триллиона. Соответственно, инфляция будет выше, чем ждали. Я думаю, что по итогам года она достигнет 9-10% при целевом значении в 4%», — спрогнозировал Разуваев.

По словам эксперта, продуктовая инфляция сегодня составляет порядка 20-25%, что значительно выше официального показателя.

Он напомнил, что для менее обеспеченных слоёв населения, чьи расходы в основном составляют продукты питания, инфляция выше.

«А для тех, кто отдаёт большую часть зарплаты на лечение, например, или IT, инфляция будет процентов 9-11, о которых говорит ЦБ», — пояснил он.

Эксперт ожидает, что до конца года цены на еду снова вырастут. В основном речь о продуктах для новогоднего стола, которые подорожают минимум на 15%, отметил он.

Разуваев добавил, что удорожание сырья и логистики, которыми производители объясняют повышение цен, вызвано кадровым голодом на рынке труда и, соответственно, ростом зарплат.

Снижения цен ждать не стоит, но замедление их роста вполне возможно, подытожил экономист.

Ранее аналитики спрогнозировали подорожание куриных яиц к концу 2024 года на 5% сверх 21,8% годовых. Также эксперты отмечают резкое подорожание сливочного масла — в среднем за 12 месяцев цены на продукт выросли на 25% и продолжают повышаться.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



Продукт (от лат. productus — произведённый) - пища (в словосочетании «продукты питания»).

