Донбасские терриконы могут стать новым источником стройматериалов

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) предложили производить керамические кирпичи из продуктов переработки угольных терриконов Донбасса.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

По мнению исследователей, это решение поможет снизить стоимость производства стройматериалов и утилизировать техногенные отходы, количество которых постоянно увеличивается.

Терриконы — это искусственные возвышенности, образованные из пустых пород, остающихся после добычи угля. Они содержат не только уголь (10-20%), но и такие породы, как аргиллиты, алевролиты и песчаники, из которых можно производить кирпичи, сообщает РИА Новости.

Декан факультета "Инженерно-строительный" ДГТУ Хунгианос Явруян отметил, что использование этих пород позволяет минимизировать затраты на обжиг за счет содержания угля и снизить стоимость стройматериалов. Это делает переработку отходов выгодным процессом для промышленности.

В настоящее время ученые продолжают изучать свойства пород, чтобы разработать технологии производства и подобрать подходящее оборудование для их использования.

Уточнения

Террико́н (фр. terril conique — букв. конический породный отвал) — отвал, искусственная возвышенность из обеднённых и пустых пород, извлечённых при подземной разработке месторождений угля и других полезных ископаемых, насыпь из отходов от различных производств и сжигания твёрдого топлива.



Строи́тельные материа́лы (стройматериалы) — материалы, применяемые в строительстве для постройки, ремонта и реконструкции сооружений.



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