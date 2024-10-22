Восточная сладость покорила Россию: цены взлетели в четыре раза

Продажи дубайского шоколада резко возросли в России в октябре. Цена на него на маркетплейсах увеличилась в четыре раза — с 561 рубля в июле до 2,2 тысячи рублей в середине октября.
Такой скачок был вызван популярностью в соцсетях, особенно благодаря обзорам в TikTok и упоминаниям от знаменитостей.
Сладость, отличающаяся хрустящей основой и ореховой начинкой, начала продаваться в количестве 4,2 тысячи плиток только за октябрь на Wildberries, что принесло почти 5,5 миллиона рублей. На Ozon также наблюдается рост спроса, хотя объем продаж здесь меньше — порядка 350 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Аналитики отмечают, что, несмотря на внезапную популярность, дубайский шоколад составляет всего 1,7% ассортимента на Ozon и 3% на Wildberries. По-прежнему лидерами продаж остаются бельгийский шоколад и кондитерские изделия без сахара.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
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