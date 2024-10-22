Группа Russ передала активы в новую цифровую платформу Wildberries

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Группа компаний Russ передала свои активы в объединенную компанию ООО "РВБ", созданную в сотрудничестве с маркетплейсом Wildberries. Это юридическое лицо было зарегистрировано в Едином государственном реестре.

Фото: Openverse by RG72, CC BY-SA 4.0

Передача активов включает дочерние компании группы Russ, такие как ООО "Стинн". В результате сделки, юридические лица группы Russ теперь принадлежат "РВБ". Ранее, в августе, свои активы в новую структуру передала и сама Wildberries, сообщает ТАСС.

Целью объединения Russ и Wildberries, впервые анонсированного в июне, является создание новейшей цифровой торговой платформы, а также предоставление инструментов для поддержки малого и среднего бизнеса в регионах присутствия. В начале июля было учреждено совместное предприятие, компания "РВБ", что укрепляет позиции обеих компаний на рынке.

Уточнения

Wildberries (Ва́йлдберриз Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; букв. «Дикие ягоды») — российский маркетплейс.



Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.