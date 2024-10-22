G7 продлит блокировку российских активов после завершения СВО

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Группы семи (G7) намерены продлить заморозку российских активов даже после окончания вооруженного конфликта на Украине.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

По информации японской газеты Nikkei, это решение якобы связано с желанием заставить Россию компенсировать ущерб, нанесенный Украине в ходе военных действий.

В ближайшее время G7 планирует внести соответствующие формулировки в совместное заявление, где будет уточнено, что замороженные активы РФ останутся заблокированными до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию. Ожидается, что Украина получит кредит в размере $50 млрд за счет этих активов.

Это заявление может быть принято уже в этом месяце и станет одним из ключевых шагов международного давления на Россию после окончания боевых действий.

Уточнения

Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.



Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.



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