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G7 продлит блокировку российских активов после завершения СВО

0:52
Экономика

Страны Группы семи (G7) намерены продлить заморозку российских активов даже после окончания вооруженного конфликта на Украине.

G7 продлит блокировку российских активов после завершения СВО
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

По информации японской газеты Nikkei, это решение якобы связано с желанием заставить Россию компенсировать ущерб, нанесенный Украине в ходе военных действий.

В ближайшее время G7 планирует внести соответствующие формулировки в совместное заявление, где будет уточнено, что замороженные активы РФ останутся заблокированными до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию. Ожидается, что Украина получит кредит в размере $50 млрд за счет этих активов.

Это заявление может быть принято уже в этом месяце и станет одним из ключевых шагов международного давления на Россию после окончания боевых действий.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.

Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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