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Эксперты рассказали про проблемы спящих городов в России

1:01
Экономика

Специалисты Института экономики роста им. П. А. Столыпина провели исследование, в котором классифицировали малые города России по 8 типам и предложили пути решения их проблем, сообщает "Газета.Ru".

Эксперты рассказали про проблемы спящих городов в России
Фото: flickr.com by boklm, PDM

Общими проблемами для всех малых городов являются деградация инженерной инфраструктуры, архитектурного наследия, отток молодого населения и нехватка социальных услуг.

Эксперты выделили следующие типы: города с развитой промышленностью, города с развитой транспортной инфраструктурой, туристические города, города с госуправлением, города-спутники, межмуниципальные центры, города смешанной специализации и "спящие" города.

Для решения проблем большинство типов малых городов эксперты советуют развивать сферу малого бизнеса, предоставляя льготы и снижая налоговое обременение.

Также эксперты рекомендуют строго регламентировать застройку, ограничивая ее этажность и плотность.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Иссле́дование — процесс изучения чего-либо.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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