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Цены на дубайский шоколад в России выросли в четыре раза

Экономика

Продажи дубайского шоколада в России взлетели в октябре, а цена на маркетплейсах выросла вчетверо за четыре месяца, сообщает РИА Новости.

Цены на дубайский шоколад в России выросли в четыре раза
Фото: flickr.com by Keven Law, CC BY-SA 2.0

Шоколад, который славится своей хрустящей основой и тягучей начинкой из ореховой пасты, стал популярен благодаря обзорам в соцсетях.

Объем продаж шоколада на Wildberries за октябрь составил почти 5,5 миллионов рублей, а на Ozon — более 350 тысяч рублей.

Дубайский шоколад составляет 1,7% от всего ассортимента шоколада на Ozon и 3% от ассортимента на Wildberries.

Популярность этого продукта, вероятно, связана с его необычным вкусом и красивой упаковкой, а также с активным продвижением в социальных сетях.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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