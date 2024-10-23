Цены на дубайский шоколад в России выросли в четыре раза

Продажи дубайского шоколада в России взлетели в октябре, а цена на маркетплейсах выросла вчетверо за четыре месяца, сообщает РИА Новости.
Шоколад, который славится своей хрустящей основой и тягучей начинкой из ореховой пасты, стал популярен благодаря обзорам в соцсетях.
Объем продаж шоколада на Wildberries за октябрь составил почти 5,5 миллионов рублей, а на Ozon — более 350 тысяч рублей.
Дубайский шоколад составляет 1,7% от всего ассортимента шоколада на Ozon и 3% от ассортимента на Wildberries.
Популярность этого продукта, вероятно, связана с его необычным вкусом и красивой упаковкой, а также с активным продвижением в социальных сетях.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
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