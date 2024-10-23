Увеличение количества разводов в России связывают с субсидиями на оплату ЖКХ

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина связывает рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) в России с увеличением количества разводов, сообщает "Лента".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По ее мнению, существующая система предоставления субсидий на ЖКХ, когда помощь оказывается семьям, а не поставщикам услуг, провоцирует разводы. Депутат приводит в пример Бурятию, где женщины разводятся, чтобы получить статус матери-одиночки и льготы на оплату коммунальных услуг.

Останина предлагает пересмотреть систему субсидий, чтобы не провоцировать разводы в семьях.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предлагает предоставлять льготы на оплату коммунальных услуг семьям с детьми, а также модернизировать инженерные системы ЖКХ для снижения нагрузки на семьи.

Уточнения

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