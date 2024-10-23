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Увеличение количества разводов в России связывают с субсидиями на оплату ЖКХ

0:55
Экономика

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина связывает рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) в России с увеличением количества разводов, сообщает "Лента".

Увеличение количества разводов в России связывают с субсидиями на оплату ЖКХ
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По ее мнению, существующая система предоставления субсидий на ЖКХ, когда помощь оказывается семьям, а не поставщикам услуг, провоцирует разводы. Депутат приводит в пример Бурятию, где женщины разводятся, чтобы получить статус матери-одиночки и льготы на оплату коммунальных услуг.

Останина предлагает пересмотреть систему субсидий, чтобы не провоцировать разводы в семьях.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предлагает предоставлять льготы на оплату коммунальных услуг семьям с детьми, а также модернизировать инженерные системы ЖКХ для снижения нагрузки на семьи.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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