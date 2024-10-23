Как в России бесплатно подвести газ к даче

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России действует специальная социальная программа догазификации, которая позволяет владельцам дачных участков подключить свой дом к газу бесплатно или по сниженной цене, сообщает "Лента".

Фото: PxHere is licensed under CC0

Программа распространяется на участки садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), а также на объекты индивидуального жилищного строительства и жилые дома блокированной застройки.

Бесплатное подключение газа возможно только до участка, а за подключение к дому непосредственно внутри него придется платить.

Однако некоторые категории граждан могут получить субсидию на проведение этих работ, условия и размер выплаты зависят от региона.

Информация о том, распространяется ли льгота на ваш СНТ, доступна на сайте единого оператора газификации.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



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