Как в России бесплатно подвести газ к даче

В России действует специальная социальная программа догазификации, которая позволяет владельцам дачных участков подключить свой дом к газу бесплатно или по сниженной цене, сообщает "Лента".
Программа распространяется на участки садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), а также на объекты индивидуального жилищного строительства и жилые дома блокированной застройки.
Бесплатное подключение газа возможно только до участка, а за подключение к дому непосредственно внутри него придется платить.
Однако некоторые категории граждан могут получить субсидию на проведение этих работ, условия и размер выплаты зависят от региона.
Информация о том, распространяется ли льгота на ваш СНТ, доступна на сайте единого оператора газификации.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
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