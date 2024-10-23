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Учёные предложили новую технологию для производства кирпичей

1:04
Экономика

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) предложили использовать отходы угольной промышленности, такие как терриконы (кучи пустой породы, оставшейся после добычи угля), для производства керамических кирпичей, сообщает "Лента".

Учёные предложили новую технологию для производства кирпичей
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Терриконы содержат не только уголь (10-20%), но и такие породы, как аргиллиты, алевролиты и песчаники, которые могут быть использованы для производства кирпича.

Ученые считают, что переработка терриконов может стать перспективным направлением из-за низкой стоимости сырья и минимизации затрат на обжиг благодаря содержанию угля.

В настоящее время ученые продолжают изучать свойства пород для оптимизации технологии производства кирпичей и выбора подходящего оборудования.

Данная инициатива является примером того, как отходы могут быть переработаны и использованы для создания новых ценных продуктов, что способствует устойчивому развитию и сокращению негативного воздействия на окружающую среду.

Уточнения

Техноло́гия — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата.

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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