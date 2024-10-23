Цены на золото и серебро достигли беспрецедентного уровня

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты рассказали, что следует инвесторам покупать в праздничный сезон: физическое или цифровое золото, сообщает BusinessToday.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, PDM

Цены на золото и серебро достигли беспрецедентного уровня из-за различных глобальных событий, экономической нестабильности и повышенного интереса инвесторов.

Эксперты связывают значительный рост цен с геополитической неопределенностью, возможностью дополнительного снижения процентных ставок и приближающимися президентскими выборами в США.

В Индии золото достигло рекордной отметки в 80 650 рупий за 10 граммов, а серебро превысило 99 000 рупий за килограмм.

Финансовые эксперты рекомендуют инвестировать в золото в преддверии праздника Дивали 2024 из-за текущей геополитической напряженности и возможности дополнительного снижения процентных ставок.

Спрос на золото обычно резко возрастает во время праздников Дхантерас, и ожидается, что этот год не будет исключением.

Увеличение закупок местными ювелирами для удовлетворения праздничного спроса еще больше усилило рост цен.

Золотые ETF-фонды завоевали значительную популярность благодаря своей ликвидности, более низким затратам, эффективности налогообложения и удобству цифровой торговли.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.





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