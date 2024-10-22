Администрация Байдена закручивает гайки против энергоресурсов России

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

США продолжают ужесточать санкции в отношении экспорта российских энергоресурсов.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

Помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что главная цель американской политики — сократить доходы России от продажи нефти и газа. В интервью Bloomberg он подчеркнул, что администрация президента Байдена будет последовательно усиливать давление на российский экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Пайетт не уточнил возможные новые санкции, отметив, что не намерен спекулировать на эту тему.

Европейские страны также готовят новые меры против российской энергетической отрасли. Сообщается, что в январе Евросоюз приступит к разработке 15-го пакета санкций, основным направлением которого станет запрет на экспорт СПГ из России. Брюссель также планирует ужесточить ограничения на использование танкерного флота, перевозящего российскую нефть.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.



Энергетические ресурсы — это все источники разнообразных видов энергии, доступные для промышленного и бытового использования в энергетике.



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