В США растут ставки по ипотеке, несмотря на снижение процентных ставок ФРС

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ставки по ипотечным кредитам в США резко выросли из-за агрессивной кампании Федеральной резервной системы (ФРС) по борьбе с инфляцией, сообщает FoxBusiness.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012, CC BY-SA 2.0

Базовая ставка по 30-летним ипотечным кредитам достигла 6,44%. Ставки по ипотечным кредитам росли в 2022 и 2023 годах из-за повышения процентных ставок ФРС.

Центральный банк одобрил 11 повышений процентных ставок за 16 месяцев — самый быстрый темп ужесточения с 1980-х годов. Ставки по ипотечным кредитам зависят от долгосрочных процентных ставок, таких как доходность 10-летних казначейских облигаций.

Ставки по ипотечным кредитам снизились на 1 процентный пункт в период с мая по сентябрь в ожидании предстоящего снижения процентных ставок ФРС.

Долгосрочные процентные ставки — доходность казначейских облигаций и ставки по ипотечным кредитам — повысились, частично изменив тенденцию к снижению. Ставки по ипотечным кредитам только вернулись к уровню середины августа и остаются значительно ниже, чем были совсем недавно, в мае.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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