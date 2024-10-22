Российский СПГ укрепляет позиции в ЕС вопреки санкциям

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доля российского сжиженного природного газа (СПГ) в импорте Евросоюза продолжает увеличиваться, несмотря на усилия Брюсселя ограничить поставки и общее снижение спроса на энергоносители.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0

В первой половине года доля российского СПГ достигла 20%, что существенно выше показателя 2023 года, когда она составляла 14%. Хотя Россия больше не является крупнейшим поставщиком газа в ЕС, её СПГ по-прежнему играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности региона. В то же время, в третьем квартале общий импорт СПГ в ЕС снизился до минимального уровня с 2021 года. Доля поставок американского СПГ составила 45%, в то время как Катара — лишь 12%.

На рост поставок российского СПГ повлияли изменения торговых потоков, в частности, из-за атак хуситов на коммерческие суда в Красном море, что ограничило альтернативные поставки, сообщает ТАСС.

В условиях ужесточающихся санкций со стороны Евросоюза, Брюссель готовится к введению новых мер, нацеленных на сокращение импорта российского энергоносителя. В 2024 году планируется усилить ограничения на закупки СПГ и ужесточить санкции в отношении танкерного флота, перевозящего российскую нефть, несмотря на попытки Запада установить ограничения на её цену.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



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