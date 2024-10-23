Центробанк Китая пытается встряхнуть фондовый рынок с помощью своп-операций

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Быстрое введение в действие своп-операций Центрального банка Китая повысило ожидания рынка в отношении решительного проведения политики смягчения денежно-кредитной политики, направленной на стимулирование экономической активности в стране, сообщает South China Morning Post.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

В понедельник Народный банк Китая (НБК) объявил о первой операции своп, в том числе с ценными бумагами, фондовыми компаниями и страховыми компаниями, на общую сумму 50 млрд юаней (7,03 млрд долларов США).

Этот инструмент был одним из первых, объявленных 24 сентября, и был официально запущен сразу после праздника Национального дня, чтобы обеспечить ликвидность фондового рынка.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.





Центра́льный банк — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.