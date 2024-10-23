Экономика США близка к новому "суперциклу"

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономика США вступает в новый цикл более высоких темпов роста, инфляции и геополитической нестабильности, сообщает Business Insider.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Новый "суперцикл" приведет к повышению процентных ставок и инфляционным последствиям. Соображения национальной безопасности будут влиять на промышленное планирование и изменение цепочек поставок.

Новый суперцикл "вводит экономику в совершенно новую эру", влияя на бизнес инвесторов, кредиторов и предпринимателей.

Предыдущий "суперцикл" возник в 2008 году после снижения ключевой ставки ФРС до 0% в ответ на финансовый кризис. До пандемии Covid-19 инфляция и рост заработной платы оставались ниже 3,9%.

Финансовые менеджеры и корпорации вынуждены приспосабливаться к меняющимся экономическим реалиям. Финансовые правила перестают работать так, как раньше, одним из признаков является снижение процентных ставок.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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