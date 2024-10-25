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Инвестиции в золото: как начать зарабатывать на надёжном активе

1:08
Экономика

Золото издавна считается надёжным активом, который помогает защитить сбережения в период экономической нестабильности. 

Инвестиции в золото: как начать зарабатывать на надёжном активе
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Покупка физического золота. Вы можете инвестировать в золотые монеты, слитки или ювелирные изделия. Это безопасный, но долгосрочный способ сохранения капитала. Важно хранить золото в надежных местах, таких как банковские ячейки.

Инвестиции в золотые ETF. Биржевые фонды (ETF), связанные с золотом, позволяют инвесторам покупать золото через акции, минуя необходимость физического хранения. Это более доступный и гибкий вариант.

Покупка акций золотодобывающих компаний. Инвестирование в акции компаний, занимающихся добычей золота, может приносить прибыль как за счёт роста стоимости золота, так и за счёт увеличения доходов компаний.

Фьючерсы и опционы на золото. Эти финансовые инструменты позволяют спекулировать на изменениях цен на золото. Они требуют высокого уровня знаний и несут в себе значительные риски.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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