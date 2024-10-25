Инвестиции в стабильность: как заработать на голубых фишках

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Голубые фишки — это ценные бумаги крупных компаний с хорошей репутацией и стабильной финансовой историей. Обычно такие компании существуют на рынке долгие годы, что делает их надёжными для инвесторов.

Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, CC BY 2.0

Преимущества голубых фишек

Надёжность. Компании-эмитенты устойчивы к экономическим колебаниям, что снижает риски для инвесторов.

Дивиденды. Многие из этих компаний выплачивают стабильные дивиденды, что позволяет получать пассивный доход.

Долгосрочный рост. Хотя стоимость голубых акций может расти медленно, они обеспечивают стабильный рост капитала на протяжении многих лет.

Как заработать на голубых фишках

Долгосрочные инвестиции. Инвестирование в такие акции лучше всего подходит для тех, кто ищет стабильные вложения с минимальными рисками на длительный срок.

Получение дивидендов. Покупка акций компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды, позволяет получать пассивный доход, не продавая акции.

Сохранение и увеличение капитала. Вложение средств в такие акции может служить средством защиты от инфляции и позволяет постепенно увеличивать капитал.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



Капита́л — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага - здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).



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