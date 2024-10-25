Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как стать миллионером: практическое руководство для начинающих
Семь правил, которые помогут дожить до векового юбилея
Эксперт: закон о запрете выступлений животных в цирке скорее всего не примут
Гормональное акне: что это такое и как его лечить
Проростки против зимней хандры: как они могут укрепить вашу иммунную систему
В России ведены в оборот новые банкноты номиналом пять тысяч рублей
Паулина Андреева рассказала о браке ради выживания и ревности
В Коркино после убийства женщины-таксиста начались беспорядки
В РФ число выданных ипотек сократилось на 66% с начала года

Инвестиции в стабильность: как заработать на голубых фишках

1:17
Экономика

Голубые фишки — это ценные бумаги крупных компаний с хорошей репутацией и стабильной финансовой историей. Обычно такие компании существуют на рынке долгие годы, что делает их надёжными для инвесторов. 

Инвестиции в стабильность: как заработать на голубых фишках
Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, CC BY 2.0

Преимущества голубых фишек

Надёжность. Компании-эмитенты устойчивы к экономическим колебаниям, что снижает риски для инвесторов.

Дивиденды. Многие из этих компаний выплачивают стабильные дивиденды, что позволяет получать пассивный доход.

Долгосрочный рост. Хотя стоимость голубых акций может расти медленно, они обеспечивают стабильный рост капитала на протяжении многих лет.

Как заработать на голубых фишках

Долгосрочные инвестиции. Инвестирование в такие акции лучше всего подходит для тех, кто ищет стабильные вложения с минимальными рисками на длительный срок.

Получение дивидендов. Покупка акций компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды, позволяет получать пассивный доход, не продавая акции.

Сохранение и увеличение капитала. Вложение средств в такие акции может служить средством защиты от инфляции и позволяет постепенно увеличивать капитал.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Капита́л — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага - здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Красота и стиль
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи Аудио 
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Красота и стиль
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп Аудио 
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Не полетевший в космос из-за фильма с Пересильд космонавт написал письмо Путину
Зеленский приготовился ударить по Москве, чтобы не пустить Трампа в президенты Олег Володин Подводная лодка в степях Украины. Как Россия потопила весь теневой флот Киева Дмитрий Плотников Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Последние материалы
Эксперт: закон о запрете выступлений животных в цирке скорее всего не примут
Гормональное акне: что это такое и как его лечить
Проростки против зимней хандры: как они могут укрепить вашу иммунную систему
В России ведены в оборот новые банкноты номиналом пять тысяч рублей
Паулина Андреева рассказала о браке ради выживания и ревности
В Коркино после убийства женщины-таксиста начались беспорядки
Зеленский приготовился ударить по Москве, чтобы не пустить Трампа в президенты
В РФ число выданных ипотек сократилось на 66% с начала года
Эти 15 мест на Земле выглядят как с другой планеты
Вкуснейшие тёплые салаты: идеи приготовления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.