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Простые шаги к финансовой свободе: как научиться откладывать деньги

1:00
Экономика

Откладывание денег — это важный шаг к финансовой независимости. Чтобы начать копить, нужно следовать простым принципам.

Простые шаги к финансовой свободе: как научиться откладывать деньги
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Поставьте цель. Решите, на что вы собираетесь накопить: отпуск, покупка машины или создание финансовой подушки. Это придаст процессу смысла и мотивацию.

Создайте бюджет. Проанализируйте свои доходы и расходы. Разделите расходы на необходимые и второстепенные. Это поможет понять, где можно сэкономить.

Откладывайте сразу при получении дохода. Определите фиксированную сумму или процент, который вы будете откладывать с каждой зарплаты.

Открывайте накопительный счет. Хранение денег на отдельном счёте поможет избежать соблазна их потратить.

Используйте автоматические переводы. Настройте автоперевод средств на накопительный счет. Это упростит процесс и не даст забыть о планах.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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