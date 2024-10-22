Украина столкнулась с экономическим развалом из-за конфликта с Россией

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова, сообщила, что конфликт с Россией привёл к значительным разрушениям в экономике страны.

Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, CC BY 4.0

Она отметила, что в результате военных действий на Украине прекратили свою работу многие предприятия. Министерство экономики страны объявило о нехватке 4,5 миллиона человек рабочей силы.

Либанова подчеркнула, что для работодателей оптимальными кандидатами на рабочие места являются мужчины пенсионного возраста, так как они не подлежат мобилизации, пишет РИА "Новости".

Эксперт добавила, что в условиях нынешней ситуации министерство экономики считает критически важным привлечь дополнительные трудовые ресурсы, однако на текущий момент их место занимают женщины и пожилые мужчины.

Уточнения

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе.



Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.