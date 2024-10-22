Как подводные лодки изменят транспортировку сжиженного газа в России

Эксперт в области промышленности Леонид Хазанов поделился положительными аспектами строительства подводных лодок для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути.
По его мнению, использование подводных лодок создаст значительные заказы для верфей и сопутствующих предприятий.
Это позволит нам не зависеть от капризов погоды. Подводная лодка может безопасно передвигаться подо льдом на большие расстояния, не всплывая, и доставлять сжиженный природный газ в нужные места, пишет "Звезда".
Он также отметил, что Северный морской путь уже хорошо развит, и каждую неделю по нему проходят суда, перевозящие различные грузы. Хазанов подчеркнул, что развитие этого маршрута началось еще в советские времена.
Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.
Северный морско́й путь Северный морско́й коридор, Севморпуть, СМП — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком.
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