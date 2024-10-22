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Как подводные лодки изменят транспортировку сжиженного газа в России

0:50
Экономика

Эксперт в области промышленности Леонид Хазанов поделился положительными аспектами строительства подводных лодок для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути.

Как подводные лодки изменят транспортировку сжиженного газа в России
Фото: ID:DNSC8506050 by Service Depicted: Navy Camera Operator: PHCS R. L. LAWSON, PDM

По его мнению, использование подводных лодок создаст значительные заказы для верфей и сопутствующих предприятий.

Это позволит нам не зависеть от капризов погоды. Подводная лодка может безопасно передвигаться подо льдом на большие расстояния, не всплывая, и доставлять сжиженный природный газ в нужные места, пишет "Звезда".

Он также отметил, что Северный морской путь уже хорошо развит, и каждую неделю по нему проходят суда, перевозящие различные грузы. Хазанов подчеркнул, что развитие этого маршрута началось еще в советские времена.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ  — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.

Северный морско́й путь Северный морско́й коридор, Севморпуть, СМП — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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