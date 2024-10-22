Как подводные лодки изменят транспортировку сжиженного газа в России

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт в области промышленности Леонид Хазанов поделился положительными аспектами строительства подводных лодок для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути.

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По его мнению, использование подводных лодок создаст значительные заказы для верфей и сопутствующих предприятий.

Это позволит нам не зависеть от капризов погоды. Подводная лодка может безопасно передвигаться подо льдом на большие расстояния, не всплывая, и доставлять сжиженный природный газ в нужные места, пишет "Звезда".

Он также отметил, что Северный морской путь уже хорошо развит, и каждую неделю по нему проходят суда, перевозящие различные грузы. Хазанов подчеркнул, что развитие этого маршрута началось еще в советские времена.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.



Северный морско́й путь Северный морско́й коридор, Севморпуть, СМП — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком.



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