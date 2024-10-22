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Великобритания потеряла позиции: Россия заняла седьмое место по объёмам производства

0:50
Экономика

Россия заняла седьмое место в мировом рейтинге по объёмам производства, в то время как Великобритания не вошла в первую десятку, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телевидению.

Великобритания потеряла позиции: Россия заняла седьмое место по объёмам производства
Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе is licensed under public domain

Келин подчеркнул, что российская экономика восстановилась и демонстрирует рост. В 2023 году Россия развивалась быстрее, чем страны Евросоюза и "Большая семерка" (G7).

Посол, комментируя последствия антироссийских санкций отметил, что Россия в рейтинге стран по объёмам производства занимает седьмую позицию, которую ранее занимала Великобритания, теперь же она выбыла из первой десятки.

Он также призвал всех желающих посетить Россию, чтобы собственными глазами увидеть её процветание.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире.

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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