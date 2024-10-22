Что ждёт доллар: эксперт о будущем валютной монополии

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на положительные отношения с США, многие страны осознают необходимость отказа от долларовой монополии, отметил в интервью NEWS.ru директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.

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Однако он предостерёг, что ожидать появления альтернативы доллару в ближайшем будущем не следует.

Лукьянов подчеркнул, что универсального инструмента, подобного доллару, по широте применения и удобству не существует, и вряд ли он появится в обозримом будущем. По его словам, монополия доллара — это результат особой эпохи.

В перспективе возможно развитие сложной и многоаспектной системы торговли с использованием двух или нескольких национальных валют, в зависимости от того, как формируются торговые отношения между отдельными государствами.

Кроме того, по мнению эксперта, реальным вариантом может стать создание условной расчетной единицы, к которой будут привязаны национальные валюты.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



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