Как быстро собрать нужную сумму для покупки жилья в столице

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Накопить на квартиру в Москве — задача непростая, но выполнимая. Начните с составления бюджета и определения суммы, которую вы можете откладывать каждый месяц.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Откройте накопительный счёт с высоким процентом или используйте инвестиционные инструменты для увеличения ваших сбережений.

Рассмотрите возможность дополнительного заработка — фриланс или подработка могут значительно ускорить процесс накопления. Используйте на свои навыки на максимум.

Наконец, старайтесь минимизировать ненужные расходы и сосредоточьтесь на своей цели — это поможет вам быстрее достичь желаемого результата.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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