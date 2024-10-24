Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туроператоры сообщили о снижении цен на туры в Турцию в ноябре
Книжный рейтинг: москвичи стали чаще читать классическую литературу
Российские автозаводы обязаны вернуть системы безопасности: постановление Минпромторга
В Госдуме рассказали о разработке инициатив по профилактике дефицита йода
Путин: те, кто хочет поражения России, не знают историю
Тимощук: Соболев станет ключевым игроком в атаке Зенита
Земле грозит удар солнечного вещества после мощной вспышки
Модные тренды осени-2024: бордовый цвет, деним и эко-кожа
Ксения Бородина рассказала, как её дочери приняли нового избранника мамы

Как быстро собрать нужную сумму для покупки жилья в столице

0:40
Экономика

Накопить на квартиру в Москве — задача непростая, но выполнимая. Начните с составления бюджета и определения суммы, которую вы можете откладывать каждый месяц.

Как быстро собрать нужную сумму для покупки жилья в столице
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Откройте накопительный счёт с высоким процентом или используйте инвестиционные инструменты для увеличения ваших сбережений.

Рассмотрите возможность дополнительного заработка — фриланс или подработка могут значительно ускорить процесс накопления. Используйте на свои навыки на максимум.

Наконец, старайтесь минимизировать ненужные расходы и сосредоточьтесь на своей цели — это поможет вам быстрее достичь желаемого результата.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Российские войска забирают Часов Яр и перерезают трассу между Курахово и Селидово
Силовые структуры
Российские войска забирают Часов Яр и перерезают трассу между Курахово и Селидово Аудио 
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Ксенофобия в молдавской политике: ПДС под огнем критики
Как найти триходерму бесплатно: секреты лесных прогулок
Путин высоко оценил темпы развития Венесуэлы под руководством Мадуро
Украина на пути к наступательной украинизации: ужесточение языковой политики
В России удвоилось число заявок на льготное кредитование постройки санаториев
Южная Корея требует от КНДР прекратить запуск пропагандистских шаров
Сати Казанова ответила на критику поздней беременности и привела в пример Монику Беллуччи
Тень Трампа: ФРГ боится денежных потерь при избрании Дональда Трампа
Иранский лидер выразил признательность Путину за успешный саммит БРИКС
Как выбрать качественный мёд и когда его лучше есть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.