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Прибыльные ниши для инвестирования

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Экономика

На рынке инвестиций можно выделить три наиболее прибыльные ниши. Первая — это биотехнологии, так как спрос на медицинские инновации продолжает постоянно расти.

Прибыльные ниши для инвестирования
Фото: freepik.com by xb100, PDM

Вторая ниша — возобновляемая энергетика, которая становится всё более актуальной в условиях изменения климата на нашей планете.

Третья — искусственный интеллект и автоматизация, где новые технологии открывают огромные возможности для бизнеса и инвесторов.

Эти направления обещают высокую доходность и долгосрочные перспективы, что может оказаться выгодно для тех, кто хочет инвестировать свои средства в 2024 году.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Биотехноло́гия — дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач.

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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