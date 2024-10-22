Американские санкции ударили по союзникам России в Египте и ОАЭ

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против двух компаний из Египта и ОАЭ, обвинив их в содействии России в обходе санкций.

Фото: flickr.com by USCapitol, PDM

В черный список вошли компании Steel Design LLC (Египет) и Steel Design FZE (ОАЭ), а также два гражданина ОАЭ. По данным властей США, они занимались покупкой товаров американского производства для России, включая детали для гражданских самолетов, несмотря на санкции, введенные против РФ в 2022 году. Эти действия признаны угрозой национальной безопасности США, сообщает ТАСС.

Кроме того, под ограничения попали шесть китайских компаний за поддержку модернизации китайской армии и 16 физических и юридических лиц из Пакистана, которых обвинили в помощи созданию крылатых и баллистических ракет. Теперь для поставок этим организациям требуется специальная лицензия, которую, скорее всего, не одобрят из-за политики "презумпции отказа".

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.



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