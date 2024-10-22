Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Chevrolet, Ford и Dodge: три титана на американских дорогах
Цветовая гамма для спальни: создаём атмосферу уюта и комфорта
В Сочи намерены установить исторический рекорд по числу туристов
Древнейшие следы крылатого динозавра обнаружены в Южной Корее
Мясо или рыба: почему для здоровья важно включать оба продукта в рацион
Экс-игрок "Спартака" Гаврилов сообщил, что перешедший в "Зенит" Соболев сидит на лавке
Морс из яблок: степень сладости вы сами корректируете на свой вкус при помощи мёда
Солнцезащитные средства осенью: почему вам не стоит забывать о SPF даже в холодное время года?
В Турции магазины необоснованно завышают цены на товары

Американские санкции ударили по союзникам России в Египте и ОАЭ

1:05
Экономика

Министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против двух компаний из Египта и ОАЭ, обвинив их в содействии России в обходе санкций.

Американские санкции ударили по союзникам России в Египте и ОАЭ
Фото: flickr.com by USCapitol, PDM

В черный список вошли компании Steel Design LLC (Египет) и Steel Design FZE (ОАЭ), а также два гражданина ОАЭ. По данным властей США, они занимались покупкой товаров американского производства для России, включая детали для гражданских самолетов, несмотря на санкции, введенные против РФ в 2022 году. Эти действия признаны угрозой национальной безопасности США, сообщает ТАСС.

Кроме того, под ограничения попали шесть китайских компаний за поддержку модернизации китайской армии и 16 физических и юридических лиц из Пакистана, которых обвинили в помощи созданию крылатых и баллистических ракет. Теперь для поставок этим организациям требуется специальная лицензия, которую, скорее всего, не одобрят из-за политики "презумпции отказа".

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Авто
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте Аудио 
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера
Красота и стиль
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Последние материалы
Мясо или рыба: почему для здоровья важно включать оба продукта в рацион
Экс-игрок "Спартака" Гаврилов сообщил, что перешедший в "Зенит" Соболев сидит на лавке
Американские санкции ударили по союзникам России в Египте и ОАЭ
Морс из яблок: степень сладости вы сами корректируете на свой вкус при помощи мёда
Солнцезащитные средства осенью: почему вам не стоит забывать о SPF даже в холодное время года?
В Турции магазины необоснованно завышают цены на товары
Чек-лист для ремонта кухни: как ничего не упустить
Какую машину предпочитают самые богатые люди мира
Учёные назвали неожиданное преимущество физических упражнений
Археологи обнаружили крупнейшее захоронение бронзового века в Моравии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.